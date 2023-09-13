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«Военное обозрение» сообщает об ударах ВС РФ по объектам на Украине в ночь на 13 сентября. Отмечается, что хотя украинская ПВО и сбила несколько воздушных целей, большинство ударов все же оказались довольно успешными.

Так, в Измаильском районе Одесской области снова поражена портовая инфраструктура, используемая для хранения и доставки западной техники, боеприпасов и оружия. Атака производилась с применением дронов-камикадзе «Герань», отлично справившихся со своими задачами.

Также удары наносились по Сумской области, где ВСУ устраивает пункты временного размещения боевиков, а также готовит диверсантов для вылазок в приграничные регионы России. Зафиксирована серия атак и по правому берегу Днепра, где располагаются позиции украинских вооруженных формирований.

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