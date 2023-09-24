На планете Земля есть много морей, чьи воды благотворно влияют на здоровье человека. Исследователи назвали моря, обладающие лучшими целебными свойствами в мире. О пользе купания в Мертвом, Черном и Каспийских морях пишет в своем материале «Рамблер».

Эксперты считают Мертвое море, расположенное между Израилем и Иорданией, одним из самых целебных водоемов во всем мире. В его водах содержится огромное количество полезных для человека солей и минералов, в том числе и магний. Купание в Мертвом море оказывает противовоспалительный и расслабляющий эффект на человека, а также помогает в лечении псориаза и экземы.

Черное море расположилось на втором месте в рейтинге благотворного воздействия на организм человека. В его водах содержится огромное количество йода, необходимого для правильного функционирования щитовидной железы. Поэтому детям очень полезно купаться в водах Черного моря, поскольку щитовидная железа отвечает за обмен веществ и правильное развитие и формирование, как отдельных клеток, так и всего организма в целом.

Каспийское море можно рекомендовать людям с проблемами опорно-двигательной системы, например, страдающим от артрита и ревматизма. Высокая концентрация в водах минералов и микроэлементов способствует оздоровлению всего организма.