Согласно отчету исследовательского агентства Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире за первое полугодие 2023 стала модель американского бренда Apple – iPhone14 Pro Max. Аналитики агентства составили топ-10 самых популярных моделей телефонов, которые наиболее активно покупатели пользователи по всему миру.

В количественном выражении лидер рынка разошелся тиражом в 26,5 миллионов единиц. На втором и третьем месте также расположились модели американского бренда Apple, а именно – iPhone 14 Pro с показателем в 21 миллион проданных экземпляров и iPhone 14, который приобрело 16,5 миллионов пользователей по всему миру.

На четвертом месте рейтинга с результатом в 15,5 миллионов проданных экземпляров расположился смартфон iPhone 13. С показателем 12,4 миллиона пятое место занял смартфон южнокорейского производителя Samsung Galaxy A14. Шестое и седьмое место заняли модели Galaxy S23 Ultra (9,6 миллионов) и Galaxy A14 5G (9 миллионов) соответственно.

Десятую позицию рейтинга занял также смартфон бренда Apple – iPhone 11 с показателем в 6,9 миллионов проданных устройств по всему миру. При этом общие продажи смартфонов во всем мире за первое полугодие 2023 упали на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.