Согласно отчету исследовательского агентства Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире за первое полугодие 2023 стала модель американского бренда Apple – iPhone14 Pro Max. Аналитики агентства составили топ-10 самых популярных моделей
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно отчету исследовательского агентства Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире за первое полугодие 2023 стала модель американского бренда Apple – iPhone14 Pro Max. Аналитики агентства составили топ-10 самых популярных моделей телефонов, которые наиболее активно покупатели пользователи по всему миру.

В количественном выражении лидер рынка разошелся тиражом в 26,5 миллионов единиц. На втором и третьем месте также расположились модели американского бренда Apple, а именно – iPhone 14 Pro с показателем в 21 миллион проданных экземпляров и iPhone 14, который приобрело 16,5 миллионов пользователей по всему миру.

На четвертом месте рейтинга с результатом в 15,5 миллионов проданных экземпляров расположился смартфон iPhone 13. С показателем 12,4 миллиона пятое место занял смартфон южнокорейского производителя Samsung Galaxy A14. Шестое и седьмое место заняли модели Galaxy S23 Ultra (9,6 миллионов) и Galaxy A14 5G (9 миллионов) соответственно.

Десятую позицию рейтинга занял также смартфон бренда Apple – iPhone 11 с показателем в 6,9 миллионов проданных устройств по всему миру. При этом общие продажи смартфонов во всем мире за первое полугодие 2023 упали на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Вам может понравиться
Российский полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал слова бывшего разведчика американской армии Тони Шаффера, который заявил о переходе вооруженных сил Украины от наступления к обороне на фоне

Полковник Литовкин объяснил заявление экс-разведчика США Шаффера о переходе ВСУ к обороне

Российский полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал слова бывшего разведчика американской армии Тони Шаффера, который заявил о переходе вооруженных сил Украины от наступления к обороне на фоне
Киев уже дважды проводил террористические атаки на Крымский мост, но разрушить сооружение ему не удалось. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский будет просить у США и их союзников по НАТО

Военный эксперт Гундаров раскрыл планы Киева по разрушению Крымского моста

Киев уже дважды проводил террористические атаки на Крымский мост, но разрушить сооружение ему не удалось. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский будет просить у США и их союзников по НАТО
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народного артиста страны, известного режиссера и актера Сергея Гармаша, с юбилеем. Соответствующая поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля. Глава государства написал в поздравительной

Владимир Путин поздравил народного артиста Сергея Гармаша с 65-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народного артиста страны, известного режиссера и актера Сергея Гармаша, с юбилеем. Соответствующая поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля. Глава государства написал в поздравительной