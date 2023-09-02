В районе Селидово на подконтрольной Киеву территории ДНР российские ВС уничтожили лагерь подготовки и временный пункт размещения боевиков ВСУ.

На этом объекте находились мобилизованные новобранцы 53-й отдельной механизированной бригады украинской армии, которые готовились к боевым действиям под Авдеевкой. Со дня на день готовилась их отправка.

Лагерь и пункт размещения находились всего в паре десятков километров от российских позиций, поэтому реактивная артиллерия легко поразила столь простую цель. Отмечается, что одна из ракет угодила по складу с боеприпасами, расположенному в непосредственной близости от казарм с боевиками, что увеличило количество ликвидированных военнослужащих армии противника.

Тг-канал «Сварщики» сообщает, что ВСУ в результате этого удара потеряли не менее 100 боевиков. Однако это лишь предварительная информация, так как военные еще разбирают завалы разрушенных зданий.