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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь» получили новейшие крылатые ракеты Х-БД, способные поражать цели с расстояния в 6,5 тысячи километров. Американское издание The Drive пишет, что эти боезаряды способны достать цели в любом уголке европейского континента.

Обозреватель Томас Ньюдик, перевод публикации которого представлен «Российской газетой», пояснил, что столь большая дальность могла быть обеспечена модернизацией внутренних компонентов крылатых ракет Х-101. Их сделали совсем миниатюрными, чтобы уменьшить вес боезаряда.

Также инженеры внесли изменения в аэродинамическую конструкцию ракет, использовали другой вид топлива и модернизировали двигатель. Помимо этого, внесены коррективы, позволившие сделать Х-БД еще менее заметной для РЛС, чем Х-101.

По мнению Ньюдика, новейший боезаряд пока не принят на вооружение и проходит государственные испытания.

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