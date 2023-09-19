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По мнению американского врача-терапевта Пунам Десаи, готовка на сковородах с поврежденным покрытием представляет угрозу для здоровья и может даже увеличить риск развития рака. Ее заявления цитируются в издании The Sun.

Десаи пояснила, что сквозь трещины, царапины и дефекты в антипригарных или керамических покрытиях сковородок в пищу могут попадать микропластиковые частицы. Эти крошечные нерастворимые частицы, проникая в организм, могут задерживаться в нем на длительное время.

По словам врача, микропластик может негативно влиять на эндокринную систему, вызывая гормональный дисбаланс, нарушения в фертильности и существенно увеличивая риск развития рака печени. В связи с этим Десаи призвала либо избегать использования таких посуд и сковородок, либо выбрасывать их, если они имеют даже незначительные повреждения, чтобы снизить риск возможных проблем со здоровьем.

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