Известный российский теннисист Даниил Медведев выразил свое недовольство в адрес зрительских трибун во время матча второго круга турнира US Open, в котором ему противостоял спортсмен из Австралии Кристофер О’Коннелл.

Третий сет встречи начался с громких возгласов и криков со стороны зрителей, которые очень активно поддерживали австралийского теннисиста. При этом даже судьи обратились к зрителям, сидящим на трибунах, чтобы они вели себя потише.

После этого российский спортсмен не выдержал и, развернувшись к трибунам перед своей подачей, выкрикнул: «Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?». В результате матч, прошедший в ночь на 1 сентября, закончился победой российского теннисиста. Даниил Медведев выиграл четыре сета, что позволило ему пройти в третий круг турнира US Open.

Напомним, что турнир US Open проходит в этом году с 28 августа по 10 сентября. Победитель чемпионата получит финансовое вознаграждение в размере 3 миллионов долларов, а финалист получит призовые в размере 1,5 миллиона.