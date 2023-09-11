Погибшая 8-летняя девочка была обнаружена в яме для установки столбов в селе Новобирилюссы Красноярского края. Трагическую новость сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

По предварительным данным известно, что 8-летняя девочка днем 10 сентября ушла со своей подругой гулять на улицу, однако домой так и не вернулась. По словам подруги, сначала они играли на улице вместе, а потом она решила пойти домой, при этом погибшая девочка осталась играть на улице сама.

Мама девочки забила тревогу, после того как ее дочь не вернулась домой с прогулки. Она обратилась за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам пропавшей девочки, после чего ее безжизненное тело было обнаружено в одной из ям, предназначенных для установки столбов.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы с целью выяснить все обстоятельства произошедшего, что повлекло за собой гибель 8-летней девочки.