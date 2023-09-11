Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Погибшая 8-летняя девочка была обнаружена в яме для установки столбов в селе Новобирилюссы Красноярского края. Трагическую новость сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

По предварительным данным известно, что 8-летняя девочка днем 10 сентября ушла со своей подругой гулять на улицу, однако домой так и не вернулась. По словам подруги, сначала они играли на улице вместе, а потом она решила пойти домой, при этом погибшая девочка осталась играть на улице сама.

Мама девочки забила тревогу, после того как ее дочь не вернулась домой с прогулки. Она обратилась за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам пропавшей девочки, после чего ее безжизненное тело было обнаружено в одной из ям, предназначенных для установки столбов.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы с целью выяснить все обстоятельства произошедшего, что повлекло за собой гибель 8-летней девочки.

Вам может понравиться

Дарья Мороз: будучи беременной, мама ожидала мальчика

Российская актриса Дарья Мороз рассказала, что первую свою роль исполнила в два с половиной месяца. Она приняла участие в съемках фильма «Милый, дорогой, любимый, единственный» в 1984 году. Режиссером картины

Украинку посадили на пять лет за лайки в соцсетях

На Украине женщина получила срок за три «лайка» в социальных сетях. Согласно данным Прилукского суда Черниговской области, гражданка Украины «лайкнула» в соцсетях три поста, которые автоматически отобразились на ее странице.

На Украине признали годным к службе в армии инвалида 2-й группы без кисти руки

Отсутствие кисти руки не является препятствием для службы в украинской армии. Именно так считают в военкомате города Шостка в Сумской области, откуда мобилизовали инвалида второй группы. У Александра Денисенко не