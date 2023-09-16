Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командир российского танкового взвода Кирилл Широков рассказал, как его подразделение ловило украинский танк «на живца».

В качестве приманки, по приказу комбата, выступила боевая машина Широкова с экипажем.

Украинцы зарыли свой танк в землю и использовали его в качестве огневой точки, нанося удары по ВС РФ из пушки. При этом поразить боевую машину было достаточно сложно.

Российские военные приняли решение атаковать вражеский танк с фланга. Для этого Широков на своей боевой машине отвлекал внимание боевиков, выступая в качестве приманки.

План отлично сработал, противник увлекся огнем по российскому танку и упустил момент, когда пехотные подразделения обошли его с фланга. Бойцы поразили боевую машину точными выстрелами из гранатомета.

Вам может понравиться

Онколог назвал симптомы возможного наличия рака, возникающие через два часа после еды

Кандидат медицинских наук, хирург-онколог Иван Карасев назвал основные признаки развития онкологических процессов в организме человека. По словам специалиста, если человек заметил данные признаки, ему следует пройти обследование. Онколог опубликовал соответствующую

«РИА Новости»: боевики ВСУ отправили пленных солдат на минное поле

Боевики ВСУ отправляют на минные поля российских пленных. Источник РИА Новости рассказал, что в одном из блиндажей, из которых выбили противника, был обнаружен телефон с видеозаписью, подтверждающей это. На кадрах

Ходаковский рассказал о жестокости ВСУ в отношении мирных жителей

Бывший командир батальона «Восток», а ныне начальник управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский опубликовал в своем Телеграм-канале утром 14 сентября информацию, согласно которой минувшей ночью российскими военнослужащими были эвакуированы дети