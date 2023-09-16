Командир российского танкового взвода Кирилл Широков рассказал, как его подразделение ловило украинский танк «на живца».

В качестве приманки, по приказу комбата, выступила боевая машина Широкова с экипажем.

Украинцы зарыли свой танк в землю и использовали его в качестве огневой точки, нанося удары по ВС РФ из пушки. При этом поразить боевую машину было достаточно сложно.

Российские военные приняли решение атаковать вражеский танк с фланга. Для этого Широков на своей боевой машине отвлекал внимание боевиков, выступая в качестве приманки.

План отлично сработал, противник увлекся огнем по российскому танку и упустил момент, когда пехотные подразделения обошли его с фланга. Бойцы поразили боевую машину точными выстрелами из гранатомета.