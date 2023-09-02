Тульские десантники на танках Т-90 «Прорыв» пресекли попытку украинских подразделений атаковать позиции ВС РФ на Северском направлении в ДНР. Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы танкистов.

В военном ведомстве рассказали, что танки отразили атаку противника, после чего выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары по технике ВСУ. Киев понес очередные потери и был вынужден отступить.

Удары прямой наводкой по атакующим подразделениям ВСУ заставили их отказаться от намерения перейти в наступление, на Северском направлении вновь начались позиционные бои.

Напомним, ВСУ также пытаются наступать на флангах Артемовска, однако российские ВС успешно сдерживают противника, отражая одну волну атак за другой.