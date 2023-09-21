Жена командующего Второй гвардейской армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина подняла в своем Телеграм-канале проблему с адаптацией российских военнослужащих, вернувшихся после специальной военной операции. Екатерина опубликовала анонимную историю женщины, которая решила развестись с мужем после его возращения из зоны боевых действий.

Женщина поделилась своей трагичной историей. Ее муж, вернувшись из зоны СВО, и пережитой контузии, стал злоупотреблять алкоголем. «Последний раз чуть не задушил, благо дочка начала кричать: “ты маму убил”. И он отпустил. Это была последняя капля. Собрала детей и ушла. Всё, с меня хватит. Ушла с чувством вины. Мне его жалко очень. Когда трезвый – золотой человек. Меня и детей любит. Но выпьет – зверь», – призналась женщина.

При этом Екатерина Колотовкина призвала женщин, помогать своим мужчинам адаптироваться к мирной жизни после возвращения из зоны СВО. Жена генерала предложила: «Работать нужно и с женщинами. Наш менталитет не позволяет выносить сор из избы. Оттого молчат и терпят. Я считаю, именно они могут и должны вытаскивать мужа со дна. Но им нужна помощь. Как минимум — дорожная карта: куда обратиться. Думаю, что этим вполне может заняться Комитет семей воинов Отечества. Подключить специалистов из других ведомств. И анонимно помогать таким семьям».

Также она предложила подключить к процессу реабилитации ветеранов конфликтов в Чечне и Афганистане. Екатерина отметила: «Я бы привлекла участников афганской и чеченской кампаний. Они поймут друг друга. Ведь они пережили то, что еще предстоит всем нам. Могут встряхнуть по-отечески, пожалеть по-братски. Подставить плечо по-дружески».