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Апелляционный суд Киева разрешил снести часовню канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле места исторического расположения Десятинной церкви. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Представители Минкульта Украины сообщают, что часовня УПЦ расположена в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено любое новое строительство, а также она портит исторический ансамбль археологического комплекса «Десятинная церковь».

В сообщении указано: «Северный апелляционный хозяйственный суд … подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-МАФа (малая архитектурная форма) на территории Национального музея истории Украины».

Напомним, что еще в феврале 2018 году Национальный музей истории Украины и киевская прокуратура сообщили, что построенная УПЦ часовня является незаконным сооружением. При этом в 2021 году Минкульт добился через суд разрешения на снос часовни. Однако прихожане УПЦ обжаловали решение о сносе.

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