Младший сержант ВСУ Артем Пухальский, который весной 2022 года обстреливал жилые кварталы населенного пункта Золотое-5 в ЛНР приговорен к 19 годам лишения свободы.

Пресс-служба Главной военной прокуратуры России рассказала агентству ТАСС, что обстрел осуществлялся 6 мая прошлого года. Пухальский состоял в минометном расчета, который вел огонь по жилым кварталам. В результате обстрела осколочно-фугасными минами ранения получили жители города 81 и 84 лет.

Один из мужчин позже скончался в больнице. Верховный суд ЛНР признал боевика виновным в совершении военного преступления и отправил его в колонию строгого режима на 19 лет.

Отмечается, что младший сержант руководил обстрелом, в ходе которого было сделано по 5 выстрелов из 120-миллиметрового миномета по улицам Производственной и Войкова.