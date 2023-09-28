Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Младший сержант ВСУ Артем Пухальский, который весной 2022 года обстреливал жилые кварталы населенного пункта Золотое-5 в ЛНР приговорен к 19 годам лишения свободы.

Пресс-служба Главной военной прокуратуры России рассказала агентству ТАСС, что обстрел осуществлялся 6 мая прошлого года. Пухальский состоял в минометном расчета, который вел огонь по жилым кварталам. В результате обстрела осколочно-фугасными минами ранения получили жители города 81 и 84 лет.

Один из мужчин позже скончался в больнице. Верховный суд ЛНР признал боевика виновным в совершении военного преступления и отправил его в колонию строгого режима на 19 лет.

Отмечается, что младший сержант руководил обстрелом, в ходе которого было сделано по 5 выстрелов из 120-миллиметрового миномета по улицам Производственной и Войкова.

Вам может понравиться

СМИ Украины: СБУ угрожает Москве «жестким ответом» за обстрелы энергетических объектов

Киев будет очень жестко отвечать Москве за любые попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины (СБУ) пишет издание

Стало известно, почему Татьяну Арнтгольц заменили в программе «Жди меня»

28 сентября на телеканале НТВ должен выйти новый выпуск программы «Жди меня». Как оказалось, в этом сезоне актриса и ведущая Татьяна Арнтгольц решила покинуть ток-шоу. Поэтому в новом выпуске Александром

19FortyFive: США не имеют стратегии для прекращения конфликта с Россией

Вашингтон не устраивает дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поэтому он продолжит выступать против него. Мало того, у США нет никакой стратегии для завершения этого противостояния, пишет американское издание «1945».