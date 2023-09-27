Популярный российский стилист и телеведущий Александр Рогов в своем Телеграм-канале опубликовал очередной пост о модных трендах осени 2023. По словам модного эксперта, нынешняя осень приветствует расслабленный и непринужденный стиль.

Рогов подчеркнул, что нынче основным трендом являются многослойные образы. Актуальны куртки и пиджаки в стиле оверсайз, брюки и джинсы свободного кроя, юбки макси длины. Эксперт рекомендует сочетать несколько элементов одежды в одном образе. Например, можно надеть поверх рубашки свитер неплотной вязки в сочетании с юбкой в пол, а в качестве верха выбрать осеннюю куртку оверсайз.

В подтверждение своих слов Александр Рогов опубликовал подборку фотографий моделей стрит-стайла на своей страничке в Телеграм-канале.

Кроме того, по словам стилиста, базовым элементом любого образа может стать классическая белая футболка или майка. «Сегодня я пою оду белой майке! Обожаю сам, ношу каждый день и вам советую!» – написал Рогов в своем посте в Телеграм-канале.