Российский телеведущий и стилист Александр Рогов поделился со своими подписчиками в Телеграм-канале самыми модными трендами нынешнего осеннего сезона. По словам модного эксперта, один из самых главных трендов осени 2023 года станет такой предмет женской одежды, как белые чулки или колготки.

«Важный тренд осени — белые колготки. Готовы рискнуть?» — задал вопрос своим подписчикам Александр Рогов. К своему посту модный эксперт прикрепил ряд фотографий с изображением удачных образов с белыми колготками. Причем на фото, представленных Роговым, были луки как с плотными белыми колготками, так и с кружевными вариантами.

Еще один не менее актуальный осенний тренд нынешнего сезона – это серый кардиган. Сочетать эту женскую одежду стилист порекомендовал с юбками, джинсами и даже короткими шерстяными шортами. Рогов отметил, что серый кардиган – просто маст-хэв осеннего сезона. «При правильном стайлинге выглядит он крайне пикантно!» — написал стилист.