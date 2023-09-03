Выступая в рамках Открытого российского кинофестиваля с патриотическим уклоном «Волгоградский факел», почетный гость мероприятия заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко, известная зрителям по роли судмедэксперта Жанетты Петровны Сельской в сериале «Возвращение
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Выступая в рамках Открытого российского кинофестиваля с патриотическим уклоном «Волгоградский факел», почетный гость мероприятия заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко, известная зрителям по роли судмедэксперта Жанетты Петровны Сельской в сериале «Возвращение Мухтара», прокомментировала поведение актера Ивара Калныньша из Латвии.

Российская актриса, не раз выступавшая перед бойцами ВС России, получившими ранения в зоне СВО, полностью прекратила общение со своим латышским коллегой, снявшемся в таком популярном советском фильме, как «Зимняя вишня», после его слов о России. Ивар Калныньша критикует советское прошлое и постоянно поливает грязью Россию, называя ее «страной-агрессором».

Поэтому Оксана Сташенко, комментируя его слова, заявила: «Мы с Иваром многие годы до этого были в хороших отношениях, встречались на кинофестивалях у Сережи Новожилова, где его всегда тепло принимали. Калныньш выступал на концертах, неплохо зарабатывал. Играл у нас в кино, в антрепризах. Сегодня же он говорит о России такое, что мне отвратительно это слушать. Хочется спросить Ивара: а на что же он тогда построил свой загородный прекрасный дом, если не на деньги, полученные в России? Но если уж он нас так ненавидит и хочет забыть, то пусть вернет тогда эти гонорары России. Они же все равно “шуточные”, да, Ивар?».

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