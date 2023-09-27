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28 сентября на телеканале НТВ должен выйти новый выпуск программы «Жди меня». Как оказалось, в этом сезоне актриса и ведущая Татьяна Арнтгольц решила покинуть ток-шоу. Поэтому в новом выпуске Александром Лазаревым будет представлена новая соведущая.

По словам телеведущего Александра Лазарева, по истечению пяти лет работы над программой «Жди меня» Татьяна Арнтгольц решила покинуть проект по собственному желанию. Он подчеркнул, что актриса решила больше времени уделять съемкам в кино и театральным постановкам. Лазарев и Арнтгольц начали совместную работу в программе «Жди меня» в 2018 году.

Ранее Татьяна Арнтгольц признавалась, что первый выпуск программы дался ей очень сложно. Ведь в этом шоу от ведущего требуется не просто профессионализм, но и эмоциональное участие. Два года назад актриса уже уходила из проекта из-за беременности, но затем после декрета вновь вернулась в него. Но теперь она твердо решила сосредоточиться на своей актерской карьере.

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