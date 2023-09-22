Педагоги, которые уволились из школы № 22 на Уралмаше в Екатеринбурге, рассказали журналистам Е1.ru о причинах своего решения. Несколько учителей, которые попросили не раскрывать их личности, рассказали, что причиной их увольнения является хамское отношение нового руководителя учебного заведения – Ильи Смирнова. Он приступил к обязанностям директора школы с октября 2022 года.

Педагоги рассказали, что они понимали о неизбежности изменений общения внутри коллектива из-за назначения нового руководителя в школе, однако не ожидали, что могут столкнуться с хамством и травлей с его стороны. По словам учителей, кто не соглашался выполнять требования директора, не выплачивали премии и повышали нагрузку. А некоторые учителя и вовсе не получили свой полноценный оклад за выполненную работу.

Как рассказала одна учительница, новый директор во время совещаний заявил: «Всех, кто с чем-то не согласен, я буду ломать». Она также рассказала, что Илья Смирнов начал устраивать на работу в школу «своих» людей, которые также общались с педагогами по-хамски.