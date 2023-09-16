Смерть российского актера театра и кино Вячеслава Гришечкина стала настоящим шоком, как для его коллег, так и для поклонников его творчества. Артист скончался, когда ему был 61 год. Причиной, по сообщению Телеграм-канала Mash, является заболевание сердца.

По информации ТГ, Гришечкин в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из московских больниц еще неделю назад. Актера поместили в отделение реанимации. Несмотря на все усилия врачей, Гришечкин не смог поправиться. В ночь на 16 сентября сердце деятеля искусств остановилось.

Бывшая возлюбленная актера, основательница движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова рассказала, что у Вячеслава Гришечкина были проблемы с сердцем. По ее словам, о смерти актера она узнала от его племянника, который ей сообщил трагическую новость по телефону.

Вячеслав Гришечкин сыграл в кино и сериалах более 160 ролей. Но больше всего он запомнился российским зрителям своей ролью в сериале «Солдаты». Гришечкин сыграл майора, а после полковника Александра Староконя. Его фраза «Интересно девки пляшут» стала поистине культовой.