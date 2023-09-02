Два украинских безэкипажных катера попытались атаковать Крымский мост около полуночи. «Московский комсомолец» со ссылкой на тг-канал «Рыбарь» сообщает об уничтожении одного из плавсредств. Произошло это около 23:40 1 сентября. На
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Два украинских безэкипажных катера попытались атаковать Крымский мост около полуночи. «Московский комсомолец» со ссылкой на тг-канал «Рыбарь» сообщает об уничтожении одного из плавсредств.

Произошло это около 23:40 1 сентября. На южной стороне Керченского залива пограничники обстреляли вражеские надводные дроны из стрелкового оружия. Один из катеров взорвался, второй мгновенно развернулся и пропал из виду.

На Крымском мосту перекрыли движение. Второй дрон обнаружился немного позже. Он находился у пролива, на якорной стоянке, нашел его там экипаж корабля «Пытливый».

«Оператор безэкипажного катера хотел атаковать российский корабль, с которого БЭК был обстрелян и впоследствии уничтожен южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае», – сообщил тг-канал.

У Южного берега Крыма несколько позже российские военные обнаружили и третий надводный беспилотник, который тоже ликвидировали.

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