Следователь главного управления по расследованию особо важных дел СК Иван Сибул назначен ответственным за выяснение всех обстоятельств гибели людей 23 августа, находившихся на борту самолета Embraer Legacy 600 с регистрационным
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Следователь главного управления по расследованию особо важных дел СК Иван Сибул назначен ответственным за выяснение всех обстоятельств гибели людей 23 августа, находившихся на борту самолета Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, принадлежащим основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Подробности расследования данного уголовного дела опубликовали «РБК» в своем материале.

По словам адвоката Игоря Трунова, принимавшего участие в рассмотрении 15-ти дел о крушении самолетов, СК будет заниматься поиском виновных в случившейся трагедии, а Росавиация будет разбираться в причинах авиакатастрофы. При этом оба ведомства будут проводить собственные летные экспертизы, анализировать данные бортовых самописцев и обломков разбившегося самолета. Однако для суда приоритетными будут выводы СК, поскольку заключение расследования авиационных властей не считается доказательством.

Комментируя отказ российской стороны от привлечения к расследованию представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК), Трунов предположил, что данное обстоятельство было связано со спецификой пассажиров, находившихся на борту разбившегося бизнес-джета. Адвокат допустил: «На борту были люди, которые постоянно при оружии. В аэропорту их, конечно, не проверяли и не просили сдать все предметы, запрещенные к провозу на борту».

Поэтом он предполагает, что следствие в первые часы после крушения полностью разобралось в причинах авиакатастрофы, поэтому привлекать представителей МАК не имеет никакого смысла.

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