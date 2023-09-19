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Российский композитор, певец и музыкант Игорь Николаев на днях перенес операцию на сердце. Ему было сделано коронарное шунтирование. Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев объяснил, по какой возможной причине артисту понадобилась данная операция, и рассказал, сколько требуется времени для восстановления после нее.

По словам специалиста, коронарное шунтирование является несложной операцией, которая проводится хирургами-кардиологами достаточно давно. Он подчеркнул, что если Николаеву поставили два стента, значит, у него была забита одна или две артерии. «Раз делали операцию, значит, возможно, еще надо было ставить стент, но были технические трудности, и пошли на операцию, потому что стент невозможно поставить», — отметил Кремнев.

Ранее сообщалось, что проблемы со здоровьем у Игоря Николаева начались еще в январе текущего года. Тогда артисту был поставлен стент. Однако в пятницу, 15 сентября, стало известно, что Игорь Николаев был срочно госпитализирован. Позже стало известно, что артисту была проведена операция на сердце.

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