Блогер и певец Даня Милохин рассказал, что прилетал в Москву ради свидания с девушкой и своего заработка. Об этом он сообщил на своей страничке популярной соцсети.

По словам Милохина, билеты на самолет в Москву оплатили ему рекламодатели. Но, как отметил блогер, основной его целью была именно встреча с девушкой, личность которой на данный момент не известна. Тиктокер пообещал позже показать, как прошло их свидание в российской столице. «Я познакомился в приложении с очень прикольной девчонкой: и оказалось, что она живет в Москве. Я захотел поехать к ней на свидание. Мне оплатили билеты туда и обратно. Свидание прошло замечательно — позже покажу как», – написал Милохин.

Ранее в социальных сетях Даня Милохин опубликовал видеозапись, на которой танцует на Красной площади под композицию Scally Milano «Я не хочу жить в Дубае».

В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о своем обращении в Министерство обороны с просьбой вручить Милохину повестку на осенний призыв в армию. Мизулина подчеркнула, что у блогера нет никаких оснований для отсрочки от армии.