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Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 15 сентября наносил учебные удары по Крыму ядерным оружием. Об этом сообщил тг-канал Navodka, ссылающийся на блогеров, отслеживающих полеты военной авиации.

«Стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США отработал 15 сентября применение крылатых ракет из акватории Черного моря по Крыму, учебно «прорывая» ПВО и «пузырь запрета доступа A2/AD», – говорится в посте.

Также блогеры уточняют, что подобные учения проводятся каждый год. Соединенные Штаты и НАТО осуществляют тренировки ударов по Крымскому полуострову и Центральному федеральному округу России.

Кроме того, зимой 2023 года Пентагон отрабатывал ядерные удары по Санкт-Петербургу и Калининграду.

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