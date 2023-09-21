Как и ожидалось ранее, в очередной пакет военной помощи Украине не войдут дальнобойные ракеты ATACMS. Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что Джо Байден объявит об этом 21 сентября.

Также президент США огласит полный состав нового пакета. Уже известно, что он включает в себя очередную партию запрещенных кассетных боеприпасов и противотанковые ракетные комплексы.

Об очередном пакете военной помощи объявил и Берлин. В Германии заявили, что вооружение для Украины обойдется в 400 миллионов евро.

Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия на Украину не помогут переломить ход специальной военной операции и перехватить инициативу у ВС РФ. Они только затянут боевые действия, что приведет к увеличенным потерям в рядах ВСУ.