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Высказывание Яны Рудковской о том, что фигуристка Камила Валиева должна сбросить вес, некорректно и неуместно. Такое заявление сделал спортивный психолог Феликс Шифрин.

Он пояснил, что Рудковская вряд ли имеет опыт в физиологии и диетологии спорта и уж тем более она не является тренером Камилы Валиевой. Поэтому дать объективную оценку состоянию фигуристки она не способна. Между тем, ее мнение оказывает влияние на спортивное сообщество, поэтому она не должна забывать об ответственности за публичные оценки молодых спортсменок.

Шифрин отметил, что тело фигуристки является инструментом достижений в спорте, а не предметом для критики или некомпетентных оценок. В 17 лет контролировать его довольно сложно. К примеру, диета, которая в подавляющем большинстве случаев используется для контроля, в таком возрасте может быть опасной. Она должна применяться вкупе с другими методами, оказывающими влияние на здоровье, и разрабатываться в соответствии с индивидуальными особенностями организма.

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