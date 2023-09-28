Список жертв из Forbs «30 Under 30» наводит на мысли о проклятии

Недавнее жестокое убийство Павы ЛаПере (на фото), гендиректора технологической компании из Балтимора, вызывает новые опасения по поводу существования некого «проклятия» для молодых и влиятельных лиц из престижном форбсовского списка «30 моложе 30», пишет New York Post.

Избитое тело 26-летней соучредительницы EcoMap Technologies было обнаружено в понедельник (25 сентября) на крыше ее роскошного многоквартирного дома в Маунт-Вернон. В среду вечером полицией за смертоносное нападение на молодую миллионершу был арестован насильник, ранее уже отбывавший срок.

Тем не менее, включение ЛаПере в престижный список «Форбс» за ее социальное влияние ранее в этом году было расценено финансовым консультантом и писателем Тедди Сибуи как «плохое предзнаменование».

Узники из списка «Форбс»

Хотя убийство ЛаПере оказалось случайным нападением матерого преступника, не имеющим ничего общего с ее бизнес-сферой, она, по крайней мере, уже второй убитый лауреат форбсовской премии за последнее время.

Так 29-летний Кристиан Казади (фото выше) – основатель южноафриканского агентства цифрового маркетинга Click Media – был найден мертвым 2 мая при нахождении под стражей в полиции Демократической Республики Конго при неясных обстоятельствах.

По данным «Форбс», Казади присутствовал на первом в истории саммите издания в Африке среди влиятельных людей до 30 лет, проходившем в Ботсване в 2022-м.

«Он так и не вернулся домой с того мероприятия Forbes», – заявил журналистам в мае Патрик Казади, младший брат Кристиана, соучредитель и гендиректор Click Media. «Нам нужны ответы, чтобы семья могла, наконец, завершить процесс скорби и привлечь к ответственности всех тех, кто сделал это».

Помимо случаев насильственных преступлений, огласка, достигнутая благодаря «Форбсу» более чем дюжиной других участников его списка из «30 Under 30», способствовала их быстрому падению, как правило, в результате осуждения за тяжкие преступления, отметил Тедди Сибуи.

В своем апрельском посте на LinkedIn, который привлек к себе повышенное внимание после убийства ЛаПере таких изданий, как The Sun, Сибуи перечислил громкие уголовные дела лауреатов премии «Форбс», которые после чествования были арестованы по обвинению в мошенничестве, инсайдерской торговле и сговоре.

«Часто этих лиц ставят на пьедестал, давая им слишком много власти и влияния, что нередко приводит их к неэтичному поведению и даже преступной деятельности», – написал он.

«Появление в таком престижном издании может также привлечь повышенное внимание со стороны регулирующих и правоохранительных органов».

К примеру 31-летний Сэм Бэнкман-Фрид, попавший в форбсовский список в 2021-м, менее чем за два года до краха его криптобиржи FTX. А сейчас ему предъявляют обвинения в мошенничестве и отмывании денег в связи с предполагаемой попыткой обокрасть клиентов на $8 миллиардов.

А Мартин Шкрели, которому сейчас 40 лет? Он прошел путь от бизнесмена, в 2013 году упомянутого журналом Forbes за его деятельность в фарминдустрии, до одного из самых ненавистных людей в США два года спустя после того, как цена на препарат, излечивающий инфекционные заболевания, неожиданно выросла с $14 до $750.

Шкрели, насмешливо прозванный «Бро из Фармы», в конечном итоге был арестован за мошенничество с ценными бумагами и сговор – обвинения, не связанные с выходками его компании по многократному повышению цен на редкие лекарства.

Еще есть 39-летняя Элизабет Холмс, в прошлом основатель и бывший гендиректор Theranos, чей собственный капитал составлял $4,5 миллиарда всего лишь в 30 летней возрасте. Она, как извнстно, была признана виновной в мошенничестве и в 2022-м приговорена к 11 годам тюремного заключения после того, как ей предъявили обвинения в отношении лживой технологии ее компании.

Мошенник из Fyre Fest, 31-летний Билли Макфарланд отбыл четыре года из шестилетнего заключения за мошенничество с использованием электронных средств в связи с его катастрофическим фестивалем на багамском острове Грейт-Эксума в 2017 годц, обещавшим знаменитые музыкальные выступления и роскошные номера для всех, кто был готов заплатить целых $12 000.

Кроме того, 34-летняя доктор Нандифа Магудумана (фото ниже), фигурировавшая в «Форбс Африка» в 2015-м. Эта знаменитая врачиха вытащила своего осужденного бойфренда-убийцу и насильника из тюрьмы ЮАР, инсценировав его смерть, после чего укрывала любовника в течение года в своем особняке.

Причем гений этой медработницы проявился в разработке сложной схемы побега для ее бойфренда из тюрьмы. Она доставила чей-то труп в тюремную камеру любовника, а затем устроила в ней пожар, чтобы имитировать его смерть и осуществить побег.

Налоговые мошенники

Тедди Сибуи также отметил случаи, когда призеры «30 моложе 30» были обвинены в мошеннических действиях. Обри Макклендон – основатель Chesapeake Energy – покончил с собой после того, как ему предъявили сговор с целью фальсификации нефтегазовых договоров аренды. Сэм Уайли, бизнесмен-миллиардер, был осужден за налоговое мошенничество и инсайдерскую торговлю. Экс-глава Goldman Sachs Раджат Гупта был осужден за инсайдерскую торговлю.

В зловещий список «павших» лауреатов форбсофской премии также входят экс- гендиректор Enron Джефф Скиллинг, бывший пресс-магнат Конрад Блэк, мошенник WorldCom Берни Эбберс, король мусорных облигаций Майкл Милкен, инсайдерский трейдер Иван Боски и интриган по схеме Понци Аллен Стэнфорд.

«Общим знаменателем во многих из этих случаев является сочетание жадности, мошенничества и обмана», – написал Сибуи.

«Проклятие «Форбс» – это поучительная история для всех, кто ищет славы и богатства сомнительными способами. Успех и признание не должны достигаться за счет отказа от честности и порядочности».