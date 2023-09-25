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Морвокзал в Одессе практически полностью уничтожен, заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Она напомнила, что в ночь на 25 сентября Одесса подверглась массированному комбинированному удару. В городе прогремело несколько мощных серий взрывов, которые звучали один за другим.

Беспилотные аппараты и ракеты попали по зданиям Морского вокзала и отеля «Одесса», причем в последнем возник сильный пожар. По словам Гуменюк, удары также пришлись по зернохранилищу.

По предварительным данным, для удара по отелю «Одесса», который являлся запасным штабом Военно-морских сил Украины, применялись противокорабельные ракеты «Оникс». Украинская ПВО не в состоянии справиться с перехватом этих боезарядов.

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