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Телеграм-канал Shot опубликовал видеозапись специальной операции спецназа МВД РФ по задержанию лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

На записи, сделанной прямо после завершения операции, виден автомобиль Mitsubishi Lancer с поврежденным задним бампером и помятой дверью, а также выбитым пассажирским стеклом.

В результате спецоперации в Протопоповском переулке спецназ задержал двух девушек. Их по всем правилам положили на землю лицом вниз, а затем сразу же доставили в отдел полиции. Личности подозреваемых пока неизвестны, однако сообщается, что они вели нелегальную банковскую деятельность.

Автомобиль, который был поврежден в ходе захвата девушек, является собственностью 48-летней женщины. Имеет ли она какое-то отношение к задержанным, тоже не сообщается.

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