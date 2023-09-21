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Актриса Нина Беляева, которая в конце 50-х годов исполнила роль поварихи в «Сказке о царе Салтане», умерла на 93-м году жизни.

Тело артистки в ее собственной квартире на Ракетном бульваре нашел брат.

Родилась Беляева в Ульяновске в 1931 году. Она закончила Щукинское училище в 1957-м и до 60-х годов служила в театре Сатиры в Москве. Параллельно артистка начала сниматься в кино и исполнила роли в фильмах «Яблоко раздора», «Коммунист», «Шли солдаты…», «Свет далекой звезды».

Беляева снималась с такими известными актерами, как Евгений Урбанский, Евгений Вестник, Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов и другими.

Издание «Известия» сообщает, что по предварительной информации, причиной смерти актрисы стала сердечная недостаточность.

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