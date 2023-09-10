На 73-м году жизни умер известный актер Андрей Шаронов, который дебютировал в 1981 году в комедии «Это было за Нарвской заставой».

Фильм, в котором также снялись Леонид Серебрянников, Александр Демьяненко и Елена Соловей, стал первой актерской работой Шаронова.

Кроме того, артист играл Шарля Бовари в фильме-спектакле «Эмма» и генерала Деревянко в картине «Жить сначала».

В 2015 году Шаронов засветился в одном из эпизодов детективного сериала «Такая работа». Там он сыграл управдома Михаила Козлова.

Актер служил в театре комедии и драмы на Литейном, а также преподавал в Государственном университете культуры и искусств в Петербурге.

Информации о причинах смерти актера пока не поступала.