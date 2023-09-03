Звезда советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин рассказал о своих отношениях с актером Василием Лановым и режиссером Андреем Кончаловским. Его слова цитирует «Мослента».

По словам актера, отношения с Лановым долго не удавалось наладить, до 2000 года они были довольно натянутыми. Но когда оба артиста начали выходить на одну сцену, все пришло в норму.

Кончаловского Конкин не видел более 20 лет, с момента съемок картины «Романс о влюбленных», где актер был занят в одной из главных ролей. При этом он уверен, что дружеские отношения, которые тогда возникли между ним и режиссером, сохранились до сих пор.

«Романс о влюбленных» стал одним из первых фильмов Конкина. До этого актер блестяще сыграл Павку Корчагина в работе «Как закалялась сталь» и уже был знаменитостью в советском кинематографе.