Звезда советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин рассказал о своих отношениях с актером Василием Лановым и режиссером Андреем Кончаловским. Его слова цитирует «Мослента». По словам актера, отношения с
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Звезда советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин рассказал о своих отношениях с актером Василием Лановым и режиссером Андреем Кончаловским. Его слова цитирует «Мослента».

По словам актера, отношения с Лановым долго не удавалось наладить, до 2000 года они были довольно натянутыми. Но когда оба артиста начали выходить на одну сцену, все пришло в норму.

Кончаловского Конкин не видел более 20 лет, с момента съемок картины «Романс о влюбленных», где актер был занят в одной из главных ролей. При этом он уверен, что дружеские отношения, которые тогда возникли между ним и режиссером, сохранились до сих пор.

«Романс о влюбленных» стал одним из первых фильмов Конкина. До этого актер блестяще сыграл Павку Корчагина в работе «Как закалялась сталь» и уже был знаменитостью в советском кинематографе.

Вам может понравиться
Британский телеканал CNN получил доступ к неизвестной ранее аудиозаписи покойной принцессы Дианы. На записи принцесса рассказывает, как ее супруг Чарльз (ныне король Великобритании Карл III) очень разочаровался, что их второй

CNN: Карл III сильно расстроился, что вместо девочки родился принц Гарри

Британский телеканал CNN получил доступ к неизвестной ранее аудиозаписи покойной принцессы Дианы. На записи принцесса рассказывает, как ее супруг Чарльз (ныне король Великобритании Карл III) очень разочаровался, что их второй
В телепрограмме Андрея Малахова «Привет, Андрей!» ведущий вспомнил о группе «Антиреспект», судьба участников которой сложилось достаточно трагически. Эту группу создали два родных брата – Александр и Михаил Степановы. Ребята родились

Малахов поведал о трагической судьбе участников группы «Антиреспект»

В телепрограмме Андрея Малахова «Привет, Андрей!» ведущий вспомнил о группе «Антиреспект», судьба участников которой сложилось достаточно трагически. Эту группу создали два родных брата – Александр и Михаил Степановы. Ребята родились
Помощница Аллы Пугачевой, Елена Чупракова, заявила, что у нее нет информации о предстоящем возвращении певицы на родину. Она также отметила, что Алла Пугачева не планирует возвращаться к концертной деятельности. Ранее

Помощница Пугачевой рассказала, стоит ли ждать возвращения певицы обратно в Россию

Помощница Аллы Пугачевой, Елена Чупракова, заявила, что у нее нет информации о предстоящем возвращении певицы на родину. Она также отметила, что Алла Пугачева не планирует возвращаться к концертной деятельности. Ранее