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Эвакуация жителей Херсонской области, организованная ВСУ, указывает на намерение Киева задействовать тактику выжженной земли, рассказал советник врио губернатора региона Владимир Сальдо.

На Украине уже понимают, что Россия не намерена оставлять правобережную часть региона под контролем Киева и будет ее возвращать. Именно поэтому ВСУ начнут уничтожать все, до чего только смогут дотянуться, передает РИА Новости.

Также он прокомментировал заявления Киева о том, что эвакуация людей проводиться, чтобы защитить их, сохранить жизни. Однако это вранье. ВСУ просто выбросят людей из их домов, оставят без всего, а затем используют гражданскую инфраструктуру и жилые строения для ведения боевых действий, как это было неоднократно.

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