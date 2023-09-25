Комитет Совета Федераций по регламенту и организации парламентской деятельности вынес серьезное предупреждение сенатору Людмиле Нарусовой (матери Ксении Собчак) за недопустимый выезд в страны НАТО во время проведения СВО на Украине.

Согласно информации источника ТАСС в верхней палаты российского парламента, коллеги Нарусовой возмущены ее поездкой в страну, состоящую во враждебном для России альянсе. Отмечается, что парламентарий даже никак не попыталась объяснить цель своей поездки.

«Комитет решил жёстко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом», – подчеркнул источник информационного агентства.

Комитет имеет в своем распоряжении данные о пересечении Нарусовой государственной границы и отсутствия ее на территории РФ в период с 18 июля по 6 августа 2023 года. В начале августа ряд Телеграм-каналов сообщил, что сенатор Людмила Нарусова улетела в Испанию.