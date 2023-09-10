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Российские силовики с 24 февраля прошлого года сорвали более 70 крупных террористических актов, которые пытались организовать ВСУ. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Ю. Коков.

Он отметил, что были предотвращены попытки подрыва «Турецкого потока», теракт на Угличской ГЭС и на высоковольтных линиях электропередач.

Кроме того, пресечены попытки диверсий в Херсонской и Запорожской областях, предотвращены нападения на аэродромы, причем не только на военные, но и на гражданские. Также ВСУ под руководством Запада намеревались взорвать на территории Украины “грязную ядерную бомбу”, а затем выдвинуть обвинения в отношении России. Но и этот план сорвался.

В начале сентября ФСБ сумела своевременно получить информацию о готовящемся теракте в Крыму и задержать всех его потенциальных исполнителей, пишет издание. Кроме того, Киев готовил и другие диверсии, которые закончились провалом благодаря бдительности российских спецслужб.

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