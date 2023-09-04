4 сентября вокруг здания театра «Манекен» собрались сотрудники ФСИН. Местных жителей очень обеспокоило оцепление здания силовиками, некоторые даже предположили, что здание театра может быть заминировано.

Однако директор театра Александр Березин на вопрос журналистов о происходящем ответил, что ни о каком минировании здания театра речи не идет. По его словам, 7 сентября должен состояться фестиваль «Надежда», на котором будут представлены фильмы, снятые в исправительных учреждениях. «Это является частью воспитательной работы», – заявил Березин. А сегодня, 4 сентября, проходит репетиция будущего мероприятия.

Он также отметил, что фильмы, которые будут представлены в рамках фестиваля, были сняты заключенными. Эти люди будут присутствовать на мероприятии, поэтому здание должно охраняться. «Вход будет по пригласительным, помимо заключенных, прибудут высокие гости и родные заключенных», — уточнил Березин.