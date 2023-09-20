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Некоторые украинские актеры, которые до начала специальной военной операции строили карьеру в России, переехали на Украины и вступили в ряды ВСУ. Портал News.ru составил список таких знаменитостей.

Так, в территориальной обороне служит актер Александр Печерица, который хорошо известен по сериалу «По законам военного времени». Надо отметить, что он является уроженцем Санкт-Петербурга, но все детство провел на Украине.

В украинскую армию отправился и лидер музыкального коллектива «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Он сперва служил в теробороне Киева, а затем управлял ударным беспилотником Punisher. Весной прошлого года исполнитель оказался в госпитале с ранением после минометного обстрела, но сейчас продолжает службу.

На Ореховском направлении был ликвидирован актер Александр Хильский, который служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде. Он принимал участие в контрнаступлении ВСУ и погиб в августе текущего года.

Снимавшийся в фильмах и сериалах «Адмирал», «Грозовые ворота» и прочих Анатолий Пашинин и сейчас служит в украинской армии. Также в ее рядах засветился актер Александр Тритенко, на счету которого не менее 50 работ в российском кинематографе.

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