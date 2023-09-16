В Сызранском высшем военном училище Максим Кузьминов, который в августе этого года угнал вертолет Ми-8 на Украину, «хотел летать» и ничем не выделялся в учебе. Он, по мнению однокурсников, был «Типичным спортсменом».

Тг-канал Baza пообщался и с другими людьми, которые лично знали Кузьминова. Так, сослуживцы по базе в Черниговке на Дальнем Востоке рассказали, что пилот всегда пытался избегать серьезных заданий. Он предпочитал заниматься перевозкой грузов, решать другие «мирные» задачи.

По мнению близкого друга Кузьминова, Максим просто боялся смерти. Он видел гибель своих боевых товарищей и это плохо повлияло на его состояние.

Друг также отметил, что еще в марте пилот рассказал своей возлюбленной, что скоро получит крупную сумму денег.

Все без исключения знакомые, сослуживцы, друзья летчика назвали его предателем. При этом они обратили внимание, что пилот предал не только Родину, за что заслуживает самого сурового наказания, он предал также свой экипаж, который ему доверял.