Ведущий Владимир Соловьев призвал бойцов армии обороны Нагорного Карабаха вступить в армейские корпуса ДНР и ЛНР. Он пояснил, что защищая их, погибли российские миротворцы.

По словам Соловьева, Россия потеряла бойцов миротворческих сил, которые защищали армян.

«Почему наши мальчишки там с оружием защищают карабахцев, а вы орете на площадках Еревана? Кто остался из армии Карабаха, [нужно] вступить в ряды первого или второго корпуса ДНР, ЛНР как отдельные воинские батальоны», — цитирует телеведущего портал Ura.ru.

В Ереване продолжаются протесты оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники митингов называют главу правительства предателем за сдачу Нагорного Карабаха. Непризнанная республика перешла под контроль Азербайджана в результате проведенной Баку антитеррористической операции. 20 сентября после удара азербайджанских ВС погибли шесть военнослужащих миротворческих сил РФ.