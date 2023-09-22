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В ответ на удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе противнику должно прилететь в 10 раз больше ракет и поразить в 10 раз больше объектов военной и критической инфраструктуры, уверен подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Он отметил, что России также следует тщательно разработать ответные удары, чтобы возмездие коснулось не только Киева, но и западных его кураторов. При этом важно не перейти ту грань, за которой начинается прямое противостояние с НАТО, не нужное сейчас ни одной из сторон.

По мнению эксперта, без НАТО ракетная атака на Севастополь не могла состояться.

«Разведка, наведение, подсветка целей для ракет – это целый комплекс технических средств, которого у ВСУ физически нет. Но они есть у НАТО. Поэтому нужно думать, как более эффективно ответить не только киевскому режиму, но и кукловодам, которые находятся в тени. Надо думать, как это делать так, чтобы напрямую не втягиваться в столкновение с НАТО, но в то же время наносить им чувствительные удары», – рассказал Шкурлатов изданию «МК».

Также он заявил, что у противника необходимо выработать столь же четкий рефлекс, как у собаки Павлова – на каждую подобную атаку будет дан сокрушительный ответ с гораздо большим количеством прилетов.

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