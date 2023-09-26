Киев будет очень жестко отвечать Москве за любые попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины (СБУ) пишет издание «Украинская правда».

Источник издания в СБУ подчеркнул, что «спецоперация силового ведомства будет выходить на совершенно новый уровень». Автор материала приводит прямую речь своего источника: «Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать».

По словам источника, в селе Снагость Курской области беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. В результате атаки на объект энергетической инфраструктуры без света остались 7 населенных пунктов.

Ранее Андрей Юсов, представляющий Главное управление разведки Минобороны Украины, заявил о «плановой работе украинских сил по военным объекта ВС России в тылу». Среди приоритетных целей он назвал военные базы в Крыму.