ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев будет очень жестко отвечать Москве за любые попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины (СБУ) пишет издание «Украинская правда».

Источник издания в СБУ подчеркнул, что «спецоперация силового ведомства будет выходить на совершенно новый уровень». Автор материала приводит прямую речь своего источника: «Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать».

По словам источника, в селе Снагость Курской области беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. В результате атаки на объект энергетической инфраструктуры без света остались 7 населенных пунктов.

Ранее Андрей Юсов, представляющий Главное управление разведки Минобороны Украины, заявил о «плановой работе украинских сил по военным объекта ВС России в тылу». Среди приоритетных целей он назвал военные базы в Крыму.

Вам может понравиться

Офицер Макгрегор: РФ уничтожит аэродромы Западной Украины вместе с бомбардировщиками Су-24

Россия начнет уничтожать украинские фронтовые бомбардировщики Су-24 непосредственно на аэродромах. Это означает, что Западная Украина совсем скоро попадет под массированные ракетные атаки, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Глава ОВА Лысак: в Кривом Роге после серии взрывов загорелось промышленное предприятие

На одном из промышленных предприятий Кривого Рога начался сильный пожар после ракетного удара. По словам главы ОВА Днепропетровской области Сергея Лысака, возгорание уже ликвидировано сотрудниками экстренных службы. Ранее стало известно,

Бойцы ЗВО в подробностях рассказали об уничтожении двух танков Leopard у Стельмаховки

Два немецких танка «Леопард» на Купянском направлении уничтожили военнослужащие Западного военного округа, рассказал РИА Новости разведчик 1-й танковой армии ВС РФ. Боевые машины заняли огневые позиции в районе населенного пункта