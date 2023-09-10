Бородатым вандалом, который на Арбате сломал скульптуру принцессы Турандот и рухнул вниз следом за ней, оказался москвич Виктор Руссо.

Тг-канал Shot рассказал, что 23-летний житель столицы перебрал с алкоголем и его потянуло на «подвиги». После инцидента со скульптурой вандала забрали в больницу. Ему диагностировали рассечение головы и переломы обеих пяток.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, пытались задавать бородачу вопросы, но он не был в состоянии на них отвечать.

Напомним, Руссо забрался на скульптуру и раскачивался, пока она не сломалась. Сам он тоже упал, получив травмы.

Известно, что скульптуру лепили с советской актрисы Юлии Константиновны Борисовой, народной артистки СССР. По странному совпадению, 8 августа текущего года она умерла в возрасте 98 лет.