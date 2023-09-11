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Загадочная смерть 16-летней школьницы из Каменска-Уральского в Свердловской области повергла в шок местных жителей. При этом подозреваемого в предполагаемом убийстве девушки задержали только после обращения ее отца к председателю Следственного комитета России. О нестыковках в деле рассказывает обозреватель РИА Новости в своем материале.

После подачи документов в педагогический колледж в Екатеринбурге 16-летння девушка вернулась в родной город на электричке около полуночи. Отправившись к дому пешком, поскольку автобусы уже не ходили, она позвонила отцу и отправила сообщение своему парню. Однако домой она так и не вернулась, а на звонки не отвечала. На следующее утро ее безжизненное тело было обнаружено в лесополосе.

При этом ее мобильный телефон пропал. После изучения видео с камер наружного наблюдения оперативники заметили, что за девушкой неспешно ехал на велосипеде мужчина. Однако его задержали только после жалобы отца погибшей девушки председателю СКР Александру Бастрыкину о волоките следствия.

Задержанный мужчина оказался 35-летний рабочий Синарского трубного завода. По его словам, он следовал за девушкой, а потом она якобы сама упала в лесополосу без сознания. После этого он забрал ее телефон, но не сумев его разблокировать закопал неподалеку. Полицию вызывать не стал из-за страха, что его обвинят в убийстве. Правдивость его слов установит следствие после получения результатов всех экспертиз.

Одна из местных жительниц рассказала, как однажды, возвращаясь домой поздно ночью, она тоже встретилась с задержанным мужчиной. «Он ехал навстречу по противоположной стороне. Увидев меня, резко развернулся и тихонько двинулся следом. Хорошо, что я уже была у дома», – заявила женщина.

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