Украинский президент Владимир Зеленский должен предоставить западным лидерам конкретный план действий вооруженных сил Украины для достижения победы на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал корреспондента Марка Стоуна в Sky News.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти потребовал от Зеленского предоставить четкий план дальнейших действий украинской армии на поле боя для достижения победы. При этом он также попросил объяснить причину провального контрнаступления летом текущего года на Запорожском направлении.

Автор материала отмечает, что в последнее время политики западных стран все чаще стали задаваться вопросом, каким образом Киев собирается и дальше вести боевые действия на фронте. Также многих политиков начал интересовать вопрос, а возможно ли начать мирные переговоры между Россией и Украиной в текущих условиях.

«В конце дня Зеленский заверил, что Америка с ним. Однако не стоит забывать о политической турбулентности. Все страны преследуют, прежде всего, свои интересы», – резюмировал свой материал Стоун.