Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Знаменитый режиссер документальных фильмов Тенгиз Семенов умер на 83-м году жизни. Пресс-служба Союза кинематографистов опубликовала некролог, в котором перечислила все достижения творческого деятеля.

Семенов снял более 30 документальных фильмов. Он закончил профильный факультет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) и на протяжении многих лет был руководителем мастерского документального кино этого учебного заведения. В Советском Союзе режиссер стал лауреатом Ленинской премии. Также ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.

Помимо съемок документальных лент, Тенгиз Семенов продюсировал мультипликационные фильмы. Под его чутким руководством появились такие мультфильмы, как «Моби Дик», «Крошечка Хаврошечка» и «Снегурочка», «Приключения Буратино» (2013 год).

Вам может понравиться

Шарапова в прозрачном топе-сетке появилась на презентации в Нью-Йорке

Теннисистка Мария Шарапова снова сразила поклонников фотографиями с одного из светских мероприятий в «голом топе». Она выбрала прозрачный элемент одежды, под который надела бюстгалтер черного цвета, сшитый из лоскутов ткани.

“Я певица, а не политик”: Ани Лорак признала, что помогает беженцам с Украины

Певица Ани Лорак после призывов Виталия Бородина убрать ее с российского ТВ, заявила, что никогда и никому не оказывала военную помощь и не собирается этого делать. При этом она не

Развожаев: в результате атаки на судоремонтный завод в Севастополе пострадали 24 человека

По предварительным данным, 24 человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по 13 судоремонтному заводу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.