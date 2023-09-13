Знаменитый режиссер документальных фильмов Тенгиз Семенов умер на 83-м году жизни. Пресс-служба Союза кинематографистов опубликовала некролог, в котором перечислила все достижения творческого деятеля.

Семенов снял более 30 документальных фильмов. Он закончил профильный факультет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) и на протяжении многих лет был руководителем мастерского документального кино этого учебного заведения. В Советском Союзе режиссер стал лауреатом Ленинской премии. Также ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.

Помимо съемок документальных лент, Тенгиз Семенов продюсировал мультипликационные фильмы. Под его чутким руководством появились такие мультфильмы, как «Моби Дик», «Крошечка Хаврошечка» и «Снегурочка», «Приключения Буратино» (2013 год).