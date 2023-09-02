Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая осень и зима ожидается в этом году на территории России. По его данным, осень и зима в РФ будет теплее обычного на 1-3 градуса. Однако осадков может выпасть больше нормы. В российской столице выпавшие осадки могут на 15-20% превысить норму.

Погода осенью будет теплее, чем в прошлом году на 2-4 градуса. А под конец сезона среднестатистическая температура будет выше на 3-5 градусов по Цельсию. Начало зимних холодов стоит ожидать, как обычно, в ноябре.

Московский регион ожидает переменчивая зимняя погода: морозы и холода будут чередоваться оттепелями и слякотью. Обычные дожди могут сменяться ледяными ливнями. Также в Москве ожидается выпадение снега на 15-20% выше нормы.

«Зима очень разная, неустойчивая, но теплая… Я думаю, что и весна будет ранняя, смотрю на март и апрель. Очень мощный старт весны», – отметил Тишковец. Он также добавил, что осенне-зимний сезон с точки зрения положительного отклонения температуры от нормы будет более сильным, нежели прошедший теплый период.