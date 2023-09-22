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Управление Киевом в момент нанесения удара по штабу Черноморского флота осуществлялось «коллективным Западом», заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Также она назвала способ остановить неизбежную эскалацию конфликта.

Если РФ никак не ответит на столь дерзкий выпад ВСУ, эскалация будет расти в геометрической прогрессии. Поэтому пришло время заявить ультиматум Западу, что Россия намерена обращаться с ним как с непосредственным участником конфликта. То есть, противником, коим он давно является.

«Не вижу другого исхода», – написала журналистка в своем тг-канале.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ракетный удар ВСУ корректировал разведывательный американский самолет «Посейдон». Он поднялся в небо с итальянской авиабазы НАТО и во время атаки на Севастополь постоянно кружил над Румынией.

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