Жительница Новосибирска по имени Юлия рассказала о произошедшем инциденте, в котором ее мать спасла ребенка, который почти утонул в фонтане на площади Пименова.

Юлия утверждает, что она и ее мать заметили тонущего мальчика во время прогулки, примерно в 17 часов. Девушка начала кричать о помощи, но никто из окружающих не отреагировал. Тогда ее 70-летняя мать, Тамара Федорова, бросилась в фонтан на спасение ребенка.

По словам Юлии, мальчик оказался без родителей, и рядом с ним находилась девочка, которая оказалась его сестрой. Ребенок тонул и пытался держаться на поверхности воды. Мать сразу же ввалилась в фонтан, несмотря на то, что глубина воды достигала ей по шею. Она спасла ребенка, достав его буквально с дна фонтана. Позже на место происшествия прибежали мужчина с женщиной, которые помогли извлечь мальчика из воды и помочь маме.

Юлия утверждает, что малышу была оказана первая помощь, и он пришел в себя, начав кашлять и плакать. Затем на место пришли мать и бабушка ребенка, но, по словам Юлии, они якобы не следили за мальчиком и не принимали участие в его спасении.