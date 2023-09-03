Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский навсегда изменил отношение россиян к третьему дню осени, исполнив свою знаменитую песню «Третье сентября». И если ранее в этот день песню 3 сентября вспоминали лишь поклонники творчества исполнителя, то с 2010 года она стала интернет-мемом.

В результате популярности в Сети песня «Третье сентября» стала настоящей визитной карточкой Шуфутинского, ведь любой россиянин ассоциирует артиста именно с этой композицией. И сейчас в интернет-сообществе перед наступлением осени активно постятся мемы с выдержками из знаменитой композиции Шуфутинского. Самые популярные мемы, касаемо 3 сентября это картинки со строчками: «Я календарь переверну и снова третье сентября» и «третье сентября — день прощания, день, когда горят костры рябин». Многие прозвали 3 сентября днем, когда «горят костры рябин» или Шуфутинов день.

Композиция «Третье сентября» была подарена Михаилу Шуфутинскому в 1993 году российскими композиторами Игорем Николаевым и Игорем Крутым. Шуфутинский исполнял преимущественно шансонные песни, и хотел уйти от своего прежнего образа. С тех пор «Третье сентября» является визитной карточкой Шуфутинского.