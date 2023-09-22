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Украинские танки снова атаковали Брянскую область. На этот раз под удар попал населенный пункт Барбино, расположенный всего в трех километрах от границы с Украиной, сообщил тг-канал Shot.

Обстрел осуществлялся около 7 часов вечера 21 сентября. Вражеский танк выпустил по селу три 125-миллиметровых боеприпаса. Про счастливой случайности, обошлось без жертв и разрушений.

Ранее ВСУ уже обстреливали из танков деревню Грудская, по которой прилетело 8 снарядов. Также ранее боевые машины противника ударили по автомобильному пункту пропуска «Погар», из-за чего в районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

ВСУ обстреливают приграничные районы РФ не только из танков, но и из РСЗО и минометов. Также они организовывают атаки на Москву и другие города страны, применяя ударные беспилотные аппараты самолетного типа.

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